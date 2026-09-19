El primer café | Sábado, 19 de septiembre

Hoy vamos con la radiografía del delito en Ourense. Aumentan las estafas online, el tráfico de drogas y las violaciones El tráfico de estupefacientes creció especialmente fuera de la

ciudad, siendo la comarca de Valdeorras la más afectada. El curso judicial arranca en Ourense con tres juicios por homicidios en el horizonte: el del flautistas callejero, el del joven marroquí fallecido en Los Vinos y el crimen machista de O Bolo

Esta próxima semana también arranca, ocho años después, el juicio de la “ventanita” de la rúa Libertad, centro neurálgico, durante años, del menudeo de droga en la ciudad

En cuanto al apartado universitario, dos grados del Campus entre los mejores del mundo de sus respectivos ámbitos, siendo los grandes destacados de la UVigo en el ranking global de Shangai.

Se tratan de Ciencia de los Alimentos, que se encuentra en la posición número 25 internacional de su área y nada más y nada menos que en el primer puesto de España, y de Ingeniería Agraria, entre la posición 151 y 200 de la clasificación mundial.

Hablamos con el decano de la facultad de Ciencias, Pedro Araújo para que nos detalle las claves de este éxito y el impacto que tendrá.

En otro orden de cosas, el mal estado de un parque de O Couto se cobra las primeras víctimas: dos niños heridos en un columpio acaban en Urgencias y los padres se hartan y exigen soluciones.

En cuanto a la meteorología, pueden volver a sacar los bañadores y bikinis, ya que el último fin de semana del verano se viene tórrido. Ourense afronta un episodio de calor inédito en el último tramo de septiembre, de nuevo con temperaturas por encima de 35 grados, que podrá prolongarse, al menos hasta el jueves que viene.