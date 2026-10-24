El primer café | Sábado, 24 de octubre

Ourense es una de las ciudades gallegas donde más ha aumentado el uso del coche en el periodo de 2015 a 2025. Ha subido un 8,3% para ir a trabajar, siendo lla segunda ciudad en crecimiento relativo. Y lidera el incremento del uso del coche en cuatro actividades cotidianas: compras, ocio, acompañamiento de niños y mayores y gestiones personales.

En el apartado judicial, condenan a un año y seis meses de prisión a la mujer que se hizo pasar por representante del COB e hizo un contrato falso a un joven. Ourense firma su mejor verano en número de pernoctaciones superando las 300.000 en los meses de junio a septiembre.

Y Expourense acoge este fin de semana la feria del vehículo de ocasión con más de 400 coches en venta.

En otro orden de cosas, se registra una nueva oleada de robos de coches en la ciudad en la calle pero también en garajes, prácticamente todos los casos rompiendo el cristal.

Además, el PP solicita el cierre del túnel de la intermodal ante su estado de abandono y la falta de seguridad.

En el contexto de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Roberto González, principal novedad en las listas ourensanas para el congreso.Los populares han situado al exportavoz del Sindicato Unificado de la Policía en el segundo puesto de la candidatura que encabezará Ana Vázquez.

Por otro lado, en la página de Área Metropolitana también podrán leer una entrevista a Raúl Soto, que se convertirá en alcalde de Nogueira de Ramuín entre diciembre y enero tras la delegación de Julio Carlos Temes.