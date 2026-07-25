El primer café | Sábado, 25 de julio

Arrancamos con el acto central de esta jornada festiva: la entrega de las Medallas de Galicia, donde el presidente Alfonso Rueda ha dado por saldada una "deuda histórica" con las mujeres de la diáspora. En clave local, Ourense está de enhorabuena turística: la provincia marca el mejor primer semestre de su historia, superando las 300.000 pernoctaciones gracias al tirón del turismo extranjero. La otra cara de la moneda la encontramos en los Caminos de Santiago, que se estancan en la provincia; de hecho, el Camino de San Rosendo tan solo contabilizado una peregrina en siete meses.

En el apartado de sucesos, lamentamos el fallecimiento de una vecina de Taboadela en un trágico accidente de tráfico, lo que eleva a nueve las víctimas mortales en las carreteras ourensanas en lo que va de año. Por otro lado, destacamos la visita de la reina Letizia a las instalaciones de Adolfo Domínguez con motivo del 50 aniversario de la firma

En la página deportiva, el Ourense Club de Fútbol mueve ficha y anuncia la incorporación de Jesús Cambil. Además, la representación ourensana pisa fuerte a nivel internacional: Raquel Carrera y Paula Ginzo han sido convocadas con la selección española de baloncesto, y dos corredores ourensanos participarán en el Europeo de bicicleta de montaña.

Y respecto al tiempo que nos espera en Ourense, coincidiendo con las Festas da Ponte, llega un cambio radical. Los termómetros caerán bruscamente a lo largo del fin de semana, y hoy nos esperan precipitaciones. Les recordamos también que presten atención a los cortes de tráfico en la zona por los festejos.