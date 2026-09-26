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El primer café | Sábado, 26 de septiembre
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La ciudad dio este viernes el pistoletazo de salida a la 31.ª edición del OUFF con la gala inaugural en el Auditorio Municipal. Además, entrevistamos al actor Javier Gutiérrez, galardonado con la Calpurnia de Honra en reconocimiento a su trayectoria.
En páginas de Judicial: La Audiencia de Burgos absuelve a los ocho acusados de captar a mujeres en Colombia y prostituirlas en clubes de Burgos y Ourense. Por su parte, el pleno de la Diputación constata la incapacidad de los grupos políticos para sacar adelante el transporte metropolitano.
En páginas de Provincia: Los empresarios ourensanos urgen en Valdeorras el avance de la A-76 y el arreglo de la N-120.
Y en Deportes: La previa del COB, que hoy abre la temporada de Primera FEB enfrentándose al Tizona Burgos en el Paco Paz
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