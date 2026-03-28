El primer café | Sábado, 28 de marzo

Las dificultades para acceder a la vivienda dispara las herencias en vida de padres a hijos en Ourense, que se han duplicado durante la última década. El pasado 2025 se cerró con 2.209 herencias en vida, frente a las menos de mil que eran en 2015.

Del apartado judicial, detenido u hombre in fraganti en Ramirás mientras quemaba 500 kilos de cable telefónico valorado en 3.000 euros. El arrestado forma parte de una banda profesional itinerante, con centro logístico en Madrid, y que se desplazaban por toda España.

En otro orden de cosas, las tres fuerzas de la oposición se unen para exigir un pleno extraordinario en el que el Gobierno Municipal dé explicaciones sobre la situación de la Avenida de Portugal.

De cara a la provincia, Xinzo se reivindica como la capital del agro gallego con la entrega de los premios Semente

En cuanto a la información deportiva, la agenda nos reserva un Club Ourense Baloncesto – Zamora, el viaje del Arenteiro a Salamanca para medirse a Unionistas, y el choque en O Couto de Ourense CF con la Ponferradina

Respecto al tiempo, nos espera un fin de semana con cielos despejados, pero también grandes oscilaciones térmicas. Baltar marcaba la mínima gallega con 2,3 grados bajo cero, y se esperan máximas de hasta 21.