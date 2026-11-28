Ourense llega a la jornada de reflexión tras una campaña donde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitaron la ciudad para intentar convencer a los últimos indecisos.

Del apartado judicial, la Audiencia Provincial de Ourense ha anulado la condena que obligaba a la empresa Teycaga S.L. a indemnizar con 6.595,71 euros a la comunidad de propietarios del número 7 de la calle Fonte do Monte por los daños causados en su edificio tras el aparatoso reventón de una tubería y el posterior derrumbe del muro de contención del colegio Cardenal Cisneros en marzo de 2023.

En otro orden de cosas, las administraciones de lotería ourensanas empiezan a notar el repunte de ventas según se aproxima la fecha del sorteo de Navidad. El día del divorcio, la fecha del mundial, el número de placa de la policía son algunos de los números que piden los ourensanos

De cara a la provincia, el sector de la ganadería en extensivo valdeorresa sufre un sobrecoste por la falta de pastos, debido al efecto de los fuegos del pasado verano

En cuanto a la información deportiva, este fin de semana nos aguarda un derbi en el Anxo Carro: Club Deportivo Lugo- Unión Deportiva Ourense. También del balompié, analizaremos el futuro del Arenteiro, quien volvía a convocar una asamblea por su delicada situación.

Respecto al tiempo, vuelven las lluvias a Ourense tras un viernes seco, elevando meteogalicia la probabilidad de precipitaciones al 55%. Xares, en A Veiga, registraba la mínima gallega, con 1,6 grados, y se esperan máximas en torno a los 15.