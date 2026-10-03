El primer café | Sábado, 3 de octubre

Se disparan los felinos en Ourense. Los gatos inscritos en el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía se han multiplicado por más de cinco desde 2020. Entonces figuraban poco más de 2.000 en toda la provincia, mientras que ahora ya se acercan a los 11.000.

En todo caso, los perros siguen siendo los reyes sin discusión, aunque su ritmo de crecimiento no sea tan alto. Durante estos seis años, pasaron de 80.500 a cerca de 97.500, aumentando un 21%.

En el apartado judicial, una ourensana destapó el infierno sexual que vivían dos niñas, de apenas 5 y 9 años, en Almería.

La víctima más pequeña relató a la testigo cómo eran prostituidas por la madre biológica, la cual fue acusada a 47 años de prisión.

En cuanto a la política local, nuevo pleno caliente y bochornoso en el Concello de Ourense. Después de “faltas de respeto, interrupciones y amenazas” del alcalde, el PP, el PSOE y el BNG abandonaron la sala.

Posteriormente sacó un inédito comunicado conjunto anunciando que estudiarán tomar medidas.

Ourense se convierte durante este fin de semana en un punto referente de la élite de la poesía global.

La decimosexta edición del Encontro Internacional de Poesía, organizado por el Círculo Poético Ourensán y la Asociación Amigos do Círculo, reúne poemas de hasta tres continentes, con presencia de autoras de México y Santa Trinidad y Tobago.

La provincia de Ourense está preparada para recibir el Festival Internacional de Teatro de Ourense. Comenzará el jueves 15 de octubre y concluirá el domingo 25.

Fina Calleja, directora de la compañía de teatro Sarabela, destacó la dimensión internacional de la oferta, ya que cuenta con la participación de las compañías L’Explose de Colombia y El Rayo Misterioso de Argentina.

En las páginas del Ourense Film Festival podrán disfrutar de la crónica del Foro La Región con Enrique Gato y Chelo Loureiro, además de las presentaciones de las películas “Walking Holiday” y “A veces me entra tristeza, a veces rebelión”.