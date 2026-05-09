El primer café | Sábado, 9 de mayo

Las lentitud de las obras en la estación intermodal convierte a Ourense en la primera ciudad que recibió el AVE, pero en la última que verá renovada su estación, que sigue acumulando retrasos.

Del apartado judicial, una mujer vivía en una casa acogida para víctimas maltrato, y quedó con su expareja para que le diera un dinero, recibió una paliza en un hotel. Pese a estar en la casa de acogida, declaró que se veía obligaba a quedar con su expareja, quien ingresó en prisión por esa paliza y quien niega tal extremo, acusando a la presunta víctima de inventarse toda la historia.

En otro orden de cosas, Ourense ya cuenta con su nueva normativa anturruido tras la aprobación definitiva en pleno, pese a las advertencias de la oposición de que habrá dificultades para hacerla cumplir. Además, se daba luz verde provinsional a dos nuevas ordenanzas para la inspección y certificación de obras y edificios, que abren la puerta a la intervención de empresas privadas.

De cara a la provincia, La Insua dos Poetas celebra la inauguración de cinco nuevos murales en honor a autores de la Xeración Nós, y actividades de homenaje a Otero Pedrayo con alumnos de los dos centros de la provincia que llevan su nombre

En cuanto a la información deportiva, además de la despedida de temporada para Club Ourense Baloncesto, seguiremos el estreno de Unión Deportiva Ourense en los playoff de ascenso, donde se medirá al Reus. En primera federación, fin de semana decisivo para Club Deportivo Ourense, mientras que el Arenteiro se despide ya de la categoría.

Respecto al tiempo, empezaremos el fin de semana con todo el sur de Ourense bajo aviso amarillo por tormentas, después de que Vilardevós marcar ayer, viernes 8, las máximas precipitaciones gallegas, con casi 27 litros por metro cuadrado. La mínima se registraba en Manzaneda, con 0,3 grados negativos, y las máximas rondarán los 20.