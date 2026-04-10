El primer café | Viernes, 10 de abril

Ourense registró en 2025 36.900 bajas laborales, con una duración media de 67,5 días; además de 17.124 incapacidades temporales. Industria, Construcción, servicios sanitarios y administrativos fueron los campos donde ese absentismo fue mayor. Los empresarios de Ourense abordaron este fenómeno en un observatorio donde el envejecimiento poblacional, la salud mental o el colapso sanitario se mencionaron entre las causas.

Del apartado judicial, la fiscalía pide 12 y 14 años para los implicados en el crimen del flautista; 12 para quien sujetó a la víctima y 14 para el autor material del crimen. La instrucción del caso ha concluido.

En otro orden de cosas, Renfe volverá al transporte por carretera entre Ourense, Monforte y Lugo entre el 22 y el 26 de abril por actuaciones en la línea, que ya estuvo cerrada varios años.

De cara a la provincia, Xinzo escoge entre cinco propuestas su futuro auditorio.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos a Lugo, rival de Ourense Club de Fútbol, y al Cantabria, próximo rival de Club Ourense Baloncesto.