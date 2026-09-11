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El primer café | Viernes, 11 de septiembre
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Amanecemos tras una jornada candente en la lucha contra el narcotráfico. Una macrooperación antidroga sacude Ourense, con 32 kilos intervenidos y cinco detenidos, a caballo entre Zaragoza y Ourense. Hubo redadas en Seixalbo, A Saínza y Allariz.
Otro punto conflictivo es el barrio de As Camelias, donde se registran robos sin cesar junto a un bajo, que los vecinos señalan como punto de venta de droga.
En la madrugada de ayer se intervino del bajo una bicicleta de alta gama, mientras que los afectados toman acción, con la presentación de un escrito a la Subdelegación del Gobierno pidiendo más presencia policial.
Este jueves también desvalijaron de madrugada un estanco en O Carballiño, localidad donde se le intervinieron machetes y navajas a menores.
En el apartado, judicial, una mujer por acusa a su exmarido de 22 años de humillaciones y sexo por obligación, en un juicio que se prolongó durante más de seis horas.
En la Universidad, arranca la evaluación de la acreditación de Campus Auga como campus de especialización del Sistema Universitario de Galicia
En otro orden de cosas, PP y PSOE reclaman impulsar el metropolitano con alternativas tras decaer la adjudicación del bus urbano en la ciudad.
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