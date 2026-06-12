El primer café | Viernes, 12 de junio

La crisis por la morosidad arrastrada en los últimos años en el Concello de Ourense ha estallado de forma oficial. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha convocado de urgencia una junta de portavoces para reconocer la "paralización" en el pago de facturas a proveedores de la entidad local. Entre las facturas pendientes se cuentan Diez años sin pagar unos globos de helio y 200 días para pagar unos bocadillos de lomo.

Del apartado judicial, un joven de 24 años acepta pagar 1.050 euros por tener más de 900 fotos y vídeos de pornografía infantil en Ourense. En otro orden de cosas, el campus de Ourense acogió este jueves la jornada de lanzamiento de la Unidad Mixta de Investigación Sostenave (Estrategias integrales para la mejora de la sostenibilidad y de la calidad en la avicultura de carne). Se trata de una iniciativa desarrollada conjuntamente por la Universidad de Vigo, Coren y Sertogal, y apoyada por la Xunta de Galicia

De cara a la provincia, el rural ourensano encabeza la creación de nuevas zonas de pasto en Galicia, con 800 nuevas hectáreas desde 2020 repartidas en 45 nuevos pastizales

En cuanto a la información deportiva, encontramos la previa más completa del Rally de Ourense en su edición número 59. Además, parte de la plantilla femenina de Club Ourense Baloncesto se une al equipo masculino en la postemporada. Del balompié, Juan Carballo, segundo de Borja Fernández, asume el banquillo de Unión Deportiva Ourense para el debut en Primera Federación.