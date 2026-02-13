El primer café | Viernes, 13 de febrero

Ourense cerró el mes de enero con 10.078 trabajadores extranjeros, 857 más que con los que empezó el año. Chile, Perú, Argentina y México se han convertido en canteras para las empresas ourensanas, que recurren a consultoras como Grupo Clave para incorporar esos perfiles prioritarios. Mientras, la comunidad venezolana residente en Ourense ha creado una organización empresarial con la que esperan tener voz propia, y ayudar a otros venezolanos a impulsar su proyecto emprendedor.

Del apartado judicial, un hombre era condenado a seis meses de prisión por amenzar con una pistola de balines al médico de un centro de salud ante la tardanza en ser atendido. El facultativo resultó herido durante el forcejeo para impedir que sacase el arma.

En otro orden de cosas, el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, comparece esta mañana en los juzgados para responder por un presunto delito de apropiación indebida.

De cara a la provincia, “Calzate”, uno de los negocios más conocidos de Xinzo echa el cierre tras 40 años de actividad, en los que ha sido locutorio, videoclub, tienda de souvenirs y kiosko de prensa.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos al próximo rival de Club Ourense Baloncesto, el Estudiantes.

Respecto al tiempo, la nieve volverá a la montaña de Ourense, y si bien las probabilidades de lluvia descienden, se mantiene un aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Xares, en A Veiga, registraba la mínima gallega, con un grado y medio bajo cero, y las máximas rondarán los doce.