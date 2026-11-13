El primer café | Viernes, 13 de noviembre

Arranca la campaña electoral en un Ourense que registra una importante subida de población en el tercer trimestre llegando a los 308.000 habitantes, cifra que no teníamos desde 2018 y con 1.200 extranjeros más en solo tres meses. Del apartado judicial, acusan a un matrimonio de destrozar la vivienda de su padre, mientras que los acusados niegan los hechos.

En otro orden de cosas, Alan Pérez, Xesús Fariñas, Lucía Otero y Martiño Pinal, fotoperiodistas de La Región, forman parte de la exposición “A galicia inédita” que podrá verse en el centro cultural Marcos Valcárcel durante el próximo mes.

De cara a la provincia, las lluvias complican el suministro de agua en A Rúa por el arrastre de cenizas, que impide ducharse, cocinar o beber agua del grifo. El concello se plantea acudir al Juzgado por la inacción de las administraciones.

En cuanto a la información deportiva, empieza el tourmalette del Club Ourense Baloncesto, que afrontará tres partidos de liga y copa en los próximos siete días. Del mundo del breakdance, la ourensana Alicia Babarro, conocida como Mini Alli, se mete en los cuartos de final del mundial de Dakar, lo que la convierte en la más destacada de Europa y aspirante a la olimpiada.

Respecto al tiempo, el suroeste ourensano quedará bajo aviso amarillo por fuertes precipitaciones. La mínima gallega vuelve a estar en A Veiga, con 4,3 grados, y las máximas rondarán los 18.