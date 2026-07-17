El primer café | Viernes, 17 de julio

Nos trasladamos hasta la comarca de O Ribeiro, que centra la actualidad informativa con la propuesta de unión entre los concellos de Carballeda de Avia y Ribadavia.

También en las páginas de Sucesos os contamos las consecuencias del incendio que tuvo ayer lugar en el concello de Boborás, en el cual un efectivo de los servicios de extinción resultó herido tras sufrir quemaduras en un brazo. Además, las llamas provocaron daños patrimoniales al afectar al castro de Xurenzás.

También os trasladamos la actualidad política, desmenuzando la declaración de bienes de 26 de los 27 concejales del Concello de Ourense. Solo falta una, la del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que no la presentó.

En nuestras páginas de Provincia os contamos las previsiones para la campaña de la vendimia, en la que se esperan cifras récord con una recogida de 81 millones de kilos de uva.

Y en nuestras páginas de Deportes os contamos el último fichaje del COB, un refuerzo de mucha altura; concretamente, 2,08 metros. Se trata de la incorporación del pívot Javi Nicolau. Además, también analizaremos la final del Mundial que se disputará el próximo domingo entre España y Argentina.