El primer café | Viernes, 18 de septiembre

El diésel y la gasolina marcan un nuevo récord tras subir 20 céntimos en apenas dos semanas, un incremento que asfixia a transportistas, autoescuelas, empresas y taxis, quienes se plantean subir los precios. Como consecuencia, más de la mitad de los compradores de coches en la provincia opta por motorización eléctrica.

Del apartado judicial, un hombre de 29 años comparecía ante el juez acusado de meter en el maletero del coche a su pareja tras dejarla semiinconsciente tras una discusión por celos.

En otro orden de cosas, Ribadavia y Toén son los primeros municipios incluidos en el calendario de la Xunta para construir nuevas residencias. La capital de O Ribeiro sumará 120 plazas, y Toén otras 30. En total, hay programado en Ourense un refuerzo asistencial de hasta 320 plazas, a las que hay que sumar 120 del proyecto de residencia impulsado por la fundación Amancio Ortega.

De cara a la provincia, La Veracruz de O Carballiño tendrá un año santo jubilar que se abrirá el próximo 31 de octubre, con una misa solemne. Será posible ganar el jubileo en el templo carballinés hasta el 17 de septiembre de 2027.

En cuanto a la información deportiva, el Club Ourense Baloncesto se mide al Oliveirense dentro del cuadro masculino del Burgas Basket Cup. Del mundo del motor, llega el rallymix de Lobios.