El primer café | Viernes, 2 de octubre

El Congreso decide hoy sobre los dos nuevos decretos de vivienda. A la espera de lo que suceda, la incertidumbre ha llevado a algunos particulares a retirar sus pisos de alquiler del mercado. Las inmobiliarias ourensanas apuntan a una subida de precios.

En el apartado judicial, un detective privado consigue el ADN de un esputo para confirmar la paternidad de un vecino de O Carballiño.

Y el Sergas deberá indemnizar con 11.000 euros a un hombre que perdió un testículo tras una operación.

Mientras, La Región Televisión estrenó en el OUFF el primer capítulo de Clínica Miranda. La serie, ambientada en los años 50, podrá verse próximamente en la televisión de Galicia.

Por otra parte, el Concello aprobó el presupuesto para 2026 tras un insólito pleno, marcado por el abandono de la sesión por parte del grupo socialista.

En las páginas de provincia, un proyecto de voluntariado intergeneracional en torno a la producción de castaña anima a los vecinos a reinventar la comercialización de este producto.

Y en deportes, analizamos al Gipuzkoa, rival del COB este domingo.