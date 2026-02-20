El primer café | Viernes, 20 de febrero

Los ourensanos alcanzan su máximo de esperanza de vida de la historia, llegando a los 84 años de media.

Del apartado judicial, el balance de criminalidad deja un 2025 con un crecimiento de los delitos de un 3%, y se acerca a los 10.000 entre físicos y digitales. La ciudad encabeza ese crecimiento con un incremento de la delincuencia del 5%.

En otro orden de cosas, la tercera jornada de huelga se salda con 42 cirugías, 825 consultas hospitalarias 81 pruebas diagnósticas y 1.400 consultas de atención primaria, lo que supone más de 2.300 pacientes afectados por los paros.

De cara a la provincia, los incendios, el tren de borrascas y la corta de madera ocasionan trubidez en la traída de núcleos como A Rúa, Petín y Vilamartín de Valdeorras, que aconsejan a sus vecinos no cocinar con el agua de la traída.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos al Palma, próximo rival de Club Ourense Baloncesto. Del motor, encontrarán la previa más completa del Rallysprint de Piñor.

Respecto al tiempo, Pedro despeja los cielos y deja un panorama de estabilidad que se traduce en ningún aviso activo en Ourense por primera vez en varias semanas. Xares, en A Veiga, marcaba la mínima gallega con 4,6 grados bajo cero, y las máximas rondarán los 17.