EL PRIMER CAFÉ | Viernes, 23 de enero

Toda la provincia permanecerá bajo aviso naranja por bajas temperaturas, que podrían dejar nieve por debajo de la cota de los 400 metros. Ayer podían apreciarse los primeros puntos blancos en el entorno del túnel de Padornelo, en la A-52, y para la jornada de hoy están suspendidas tanto las clases como la actividad deportiva federada. A Veiga marcaba la mínima gallega, con casi cuatro grados bajo cero, y no se espera que las máximas superen los ocho.

La llegada del entroido cuelga el carel de “completo” en los hoteles de Ourense y la provincia. La primera cita se vivirá ya este fin de semana con el petardazo de Xinzo.

Del apartado judicial, un nonagenario ha aceptado la pena de dos años de cárcel por agredir sexualmente a la mujer que trabajaba como interna en su casa de Verín.

En otro orden de cosas, La Diputación de Ourense ha presentado en Fitur la oferta turística de la provincia, a la que definen como un mercado familiar para todo el año.

De cara a la provincia, Ribadavia refuerza el control de tráfico en el casco vello a través de una nueva ordenanza, que retringe a partir de marzo el acceso a residentes y comerciantes con una tarjeta de autorización.

En cuanto a la información deportiva, el presidente de Club Ourense Baloncesto, Diego Regueira, valoraba en rueda de presna la situación del club. Del balompié, el Ourense Club de Fútbol sondea el mercado para reforzarse durante los últimos días del periodo de invierno.