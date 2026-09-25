El primer café | Viernes, 25 de septiembre

El termalismo ourensano renueva sus proyectos buscando aprovechar los recursos de la provincia. A cinco balnearios en pleno rendimiento, se pueden sumar otros tres en un futuro inmediato. En este contexto, abre sus puertas la feria Termatalia, que este año se enfoca en la potencialidad del sector termal como dinamizador del rural y del empleo.

En el apartado de sucesos, pendientes de la evolución del incendio en Calvos de Randín, que superó las 100 hectáreas y donde se llegó a activar la Situación 2 de alerta.

En otro orden de cosas, la Dirección Xeral de Patrimonio paraliza cualquier intervención en la Casa de Baños que no esté acreditada por un profesional en la materia, al tiempo que reclama al Concello de Ourense un plan de obras y localizar los elementos patrimoniales que se retiraron del solar tras el incendio.

De cara a la provincia, Carballeda de Avia y Ribadavia dejan claro, tras una comparecencia conjunta de sus regidores, que el proceso de fusión sigue adelante, y se comprometen a informar con veracidad a los vecinos sobre las ventajas de la fusión.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos al Tizona, primer rival del Club Ourense Baloncesto, que presentaba también al ala-pívot checo Jan Zidek.

Respecto al tiempo, se moderan las máximas en un viernes sin avisos por parte de Meteogalicia. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 4,7 grados, y la máxima rondará los 31.