El primer café | Viernes, 27 de febrero
El caos arancelario estadounidense pone en jaque a un mercado ourensano que movió 40 millones el año pasado al país americano, pero que ha paralizado la venta de mercancías por valor de seis millones desde el inicio de la psicosis trumpista.
Del apartado judicial, el alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, acusa en el juzgado a un abogado de intentar arruinar su reputación con una denuncia falsa. El ahora acusado denunció en su día al regidor por corrupción con un relato que acabó archivado.
En otro orden de cosas, El libro “A Virxe do Cristal: lenda, roubo, asasinato” editado por la Diputación de Ourense busca ser al mismo tiempo una muestra del peso cultural de esta figura; y una reivindicación para que se acelere la investigación del robo de la pieza y el asesinato del párroco de Vilanova dos Infantes, su custodio.
De cara a la provincia, Ribadavia ya cuenta con presupuestos municipales.
En cuanto a la información deportiva, El Arenteiro domina la última década de derbis. Además, repasamos la participación ourensana en los campeonatos de España de Atletismo, mientras el ciclista Carlos Canal inicia en Bélgica la temporada de clásicas
Respecto al tiempo, después de una jornada de estabilidad atmosférica, Meteogalicia prevé para este viernes un 55% de probabilidades de lluvia, aunque sin ningún aviso activo en la provincia. Calvos de Randín marcó la mínima gallega, con un grado bajo cero, y se esperan máximas de 15 grados.
