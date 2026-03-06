El primer café | Viernes, 6 de marzo

La carretera nacional 120 es una carrera de obstáculos para los viajeros que tienen que emplearla a diario. Los talleres ubicados en el recorrido atienden hasta cuatro coches diarios por pinchazos.

Del apartado judicial, el tribunal condena a cuatro años y una indemnización de 160.000 euros a un individuo por estafar a una mujer que se enamoró de él, y a la que pidió invertir en una clínica dental que no existía.

En otro orden de cosas, Jácome recula y retira del orden del día su plan para revocar el desalojo de los placeros, con el que intentaba que decayesen las medidas cautelares que garantizan su estancia en la instalación de la Alameda.

De cara a la provincia, las denominaciones de origen vitivinícolas generan 117 millones de euros a la economía provincial, y hasta el 7% del empleo ourensano.

En cuanto a la información deportiva, Club Ourense Baloncesto afronta un mes de marzo clave para sus aspiraciones. Además, Josiño Rodríguez, integrante del Peroxa, pasa por nuestras páginas para celebrar sus 100 partidos con la camiseta roja.

Respecto al tiempo, Ourense recibe este viernes entre un aviso amarillo por fuertes rachas de viento, y un segundo aviso por nieve, con la cota situada en los 1.300 metros por parte de Meteogalicia, quien eleva al 55% las probabilidades de lluvia. Cabeza de Manzaneda marcó la mínima de Galicia, con 2,7 grados bajo cero; y las máximas rondarán los 11 grados.