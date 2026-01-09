EL PRIMER CAFÉ | Viernes, 9 de enero

Hasta el uno de mayo, propietarios y empresas inmobiliarias pueden dirigirse a la Xunta de Galicia para proponer perfiles de bajos y entreplantas que puedan ser convertidos en viviendas. La administración autonómica dispone de dos millones de euros para este programa piloto que se hará en la ciudad de Ourense, y en el que pagará hasta 650 euros por metro cuadrado por bajos de entre 90 y 120 metros cuadrados de extensión, que deberán estar en la trama urbana, y pasarán de forma indefinida a la bolsa de vivienda pública autonómica.

Del apartado judicial, la vista que debería juzgar al narco de As Eiroás era suspendida por cuarta vez. El cabecilla, para quien la fiscalía pide cuatro años de pena, se dio a la fuga el pasado septiembre.

En otro orden de cosas, Ourense cerró 2025 con récord de accidentes provocados por animales, sumando 1.773. Se mantienen cifras similares a las de 2024, con 14 fallecidos por siniestros, incrementándose, eso sí, el número de peatones víctimas, que fueron uno de cada tres.

De cara a la provincia, malestar entre los rueses por tener que desplazarse hasta O Barco para acceder al servicio de farmacia, que ha cerrado en la localidad.

En cuanto a la información deportiva, sin tiempo para celebrar su billete a la final four de la Copa de España, Club Ourense Baloncesto ya prepara el derbi de mañana sábado ante el Obradoiro. Además, Manu Sosa, entrenador del Cented, pasa por nuestras páginas.

Respecto al tiempo, la entrada de Goretti se deja notar en la provincia, que permaneció en la tarde de ayer bajo aviso amarillo por fuertes rachas de viento. La probabilidad de chuvascos se mantiene alta, y la temperatura mínima quedaba en 5 grados, con máximas que rondarán los 12.