El programa Re-Habita llega a 170 solicitudes en la provincia de Ourense
ALQUILER SOCIAL
El programa Re-Habita Rural Lab supera las 170 solicitudes de asesoramiento para rehabilitar viviendas vacías y destinarlas al alquiler social en el rural, con especial interés en ayudas públicas y financiación
El programa Re-Habita Rural Lab, impulsado por nueve concellos de la provincia de Ourense para fomentar la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social, ha alcanzado ya las 170 solicitudes de asesoramiento desde su puesta en marcha.
La iniciativa, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con cerca de 261.000 euros, busca movilizar el patrimonio residencial en desuso y facilitar su recuperación para dar respuesta a las necesidades de vivienda en el rural.
Según los datos del proyecto, alrededor del 60 % de las consultas recibidas están relacionadas con ayudas y subvenciones públicas para acometer reformas, lo que evidencia el interés de los propietarios por conocer las posibilidades de financiación disponibles para rehabilitar inmuebles.
Re-Habita Rural Lab está integrado por los municipios de Coles, Taboadela, Esgos, Oímbra, Xunqueira de Espadanedo, Vilariño de Conso, Boborás, Porqueira y San Xoán de Río. A través de un equipo técnico especializado, el programa ofrece información personalizada sobre rehabilitación, eficiencia energética, cesión de viviendas y acceso a distintas líneas de apoyo económico.
La iniciativa activa una agenda de encuentros presenciales en los distintos concellos participantes, donde los vecinos podrán recibir asesoramiento individualizado sobre proyectos de reforma o sobre fórmulas para poner viviendas vacías a disposición del programa. El equipo técnico desarrollará estos talleres informativos y resolverá dudas en las diferentes localidades, principalmente el próximo lunes y martes.
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