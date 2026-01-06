El programa de Termalismo Social en Ourense: plazos y cómo solicitarlo

El programa de Termalismo Social de la Diputación de Ourense para el año 2026 abrirá este miércoles, 7 de enero, el plazo de presentación de solicitudes. De este modo, cualquier persona interesada podrá solicitar su plaza a través de Internet.

Además, para facilitar el proceso, aquellas personas con dificultades en el uso de las nuevas tecnologías, el área de Bienestar prestará atención personal en sus oficinas desde las 08:30 horas.

También se podrán realizar las gestiones a través de los trabajadores sociales de la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia o mediante una llamada telefónica a los propios balnearios.

Para el año 2026, los balnearios participantes habilitarán turnos desde el mismo mes de enero hasta diciembre, ofertando plazas que permitirán acudir a los balnearios de la provincia en cualquier fecha del año.

La principal modalidad del programa por número de plazas ofertadas será la de Estancias Termales de 6 días (5 noches) con alojamiento, pensión completa, 10 técnicas termales y acceso a las piscinas de agua mineromedicinal termal.

El primer turno ofertado en esta modalidad será el programado por el Balneario de Laias, que se iniciará el lunes 19 de enero, tal y como ha detallado la Diputación en una nota de prensa.

Como novedad este año, los balnearios podrán ofertar un precio único o diferentes precios en función de la consideración de temporada baja, media o alta en la que se habiliten turnos.