Los protestantes de Ourense se integran en los cementerios civiles

La comunidad evangélica de Ourense ha dejado atrás los tiempos en los que sus fieles debían ser enterrados en espacios separados y, a menudo, marginales respecto a la religión mayoritaria. Desde hace aproximadamente 30 años, la normalización es absoluta. “No demandamos más cementerios porque realmente estamos integrados completamente en el tema de los cementerios civiles”, explicó Antonio Pazos, pastor evangélico de Bonhome.

En la actualidad, los protestantes recurren a nichos convencionales en recintos municipales o a la incineración, en idénticas condiciones que los ciudadanos católicos, pero sin preservar tradiciones como el Día de Todos los Santos. “Al tema de cementerios evangélicos o protestantes ya no se le da para nada la importancia ni de antes”, reafirmó el pastor Enoc de Lorenzo, de la iglesia Cristo de la Respuesta.

A pesar de esta plena integración, la provincia aún conserva la herencia de tiempos de separación entre católicos y protestantes, con tres cementerios evangélicos en uso para aquellas familias que mantienen propiedades históricas en ellos: el de Infesta (en San Cibrao das Viñas), el de Barxés (en Muíños) y el de Calvos (en Bande). Su gestión recae de forma directa e independiente en los propios fieles. “Nuestras comunidades son las que se hacen cargo del cuidado, del mantenimiento y de la limpieza de los mismos”, detalló Pazos sobre la administración de estos tres espacios.

Con la llegada del Día de Todos los Santos, las costumbres de esta confesión también difieren radicalmente de la tradición católica. Los protestantes no realizan actos litúrgicos ni oraciones para “interceder por las almas de los fallecidos”, al considerar que “carecen de base bíblica” y que el destino eterno se decide exclusivamente en vida. “Nosotros no celebramos en sí el Día de los Santos Difuntos, no hacemos misa, simplemente les recordamos en el corazón porque fueron seres queridos”, indicó De Lorenzo, a lo que Pazos añadió que el destino de la salvación de cada persona “se decide en vida”, por lo que no hay oraciones posteriores que valgan.