La provincia de Ourense sufre una hemorragia histórica de mano de obra
EMPLEO Y PARO
La provincia de Ourense destruyó 5.200 empleos en el segundo trimestre y registra la tasa de actividad más baja de España, con un aumento histórico de la población inactiva que maquilla el descenso del paro
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026 han encendido todas las alarmas sobre el deterioro estructural del mercado de trabajo en Ourense. La estadística publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) deja un diagnóstico severo: el mercado laboral se desangra y Ourense es, con diferencia, el territorio con la tasa de actividad más baja de toda España (46,08%), una de las cifras más bajas desde que hay registros, seguida por Lugo (48,4%) y León (49,8%).
A primera vista, la EPA publicada ayer refleja un leve descenso en la tasa de desempleo provincial, que se reduce del 11,29% al 10,20% en comparación con el primer trimestre -aunque sube tres décimas respecto a un año antes-. Sin embargo, un análisis detallado de la letra pequeña de los datos demuestra que esta bajada no responde a una reactivación económica ni a la creación de puestos de trabajo, sino a una escasez de mano de obra sangrante por el elevado envejecimiento.
Destrucción de ocupación
En solo tres meses, la economía ourensana destruyó 5.200 empleos netos, reduciendo el número total de ocupados de 118.200 a 113.000 trabajadores. Si la tasa de paro disminuye a pesar de destruirse empleo es porque la fuerza laboral de la provincia se ha reducido de forma drástica.
De hecho, el colectivo de personas inactivas (aquellas de 16 o más años que no trabajan ni buscan empleo, como jubilados, estudiantes o personas dedicadas a labores del hogar) se disparó en 8.100 personas entre abril y junio, alcanzando la cifra récord de 147.200 ciudadanos. Al reducirse la base de la población activa a tan solo 125.800 personas, las 12.800 declaradas en paro representan un porcentaje menor sobre el total, camuflando el profundo deterioro del tejido productivo.
El balance trimestral confirma además la brecha creciente que separa a Ourense del resto de la comunidad autónoma. Galicia se mueve a dos velocidades muy marcadas: mientras A Coruña y Lugo registran tasas de desempleo cercanas al paro técnico (6,49% y 6,94%, respectivamente) y Pontevedra se sitúa en el 9,29%, Ourense es la única provincia gallega incapaz de abandonar los dos dígitos de paro.
La brecha es aún más llamativa en la tasa de empleo (el porcentaje de población en edad de trabajar que efectivamente tiene un puesto ocupado). Frente al 51% de Pontevedra o el 50% de A Coruña, en Ourense solo trabaja el 41,38%, más de 12 puntos por debajo de la media nacional (53,44%).
Evolución preocupante
La evolución evidencia un problema crónico: la constante pérdida de relevo generacional, el envejecimiento de la población y la falta de capacidad para retener talento joven abocan a la provincia a un mercado laboral cada vez más menguante e inactivo.
España bate su récord con 22,7 millones de ocupados
El mercado laboral español alcanzó niveles históricos en el segundo trimestre del año al registrar un récord de 22,77 millones de ocupados, tras sumar 486.000 nuevos puestos de trabajo impulsados mayoritariamente por el empuje del sector privado. En paralelo, el paro descendió en 213.300 personas a nivel nacional, lo que permite que la tasa de desempleo rompa la barrera de los dos dígitos para situarse en el 9,87%, su nivel más bajo para este periodo desde el año 2008. Pese a este escenario macroeconómico de cifras récord, el desempleo juvenil sufrió un repunte en el trimestre con 19.600 parados más entre los menores de 25 años, elevando a casi 900.000 los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
En abierto contraste con el dinamismo del conjunto del Estado, Galicia fue, junto con Canarias, la única autonomía que destruyó puestos de trabajo entre los meses de abril y junio, cerrando el trimestre con una pérdida neta de 5.100 personas ocupadas, arrastrada por Ourense, aunque el número de parados bajó en 14.400 personas.
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