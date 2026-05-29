Proyecto sostenible para los Caminos de la Rainha Santa y de San Rosendo

La Diputación Provincial de Ourense presentó ayer el proyecto europeo liderado por el Inorde para el desarrollo turístico sostenible e inclusivo de los Caminos de San Rosendo y la Rainha Santa. La iniciativa contará con una financiación de 650.634 euros para ejecutarse durante tres años, hasta finales de 2028.

Durante la presentación en el Centro de Interpretación Aquis Querquenis, en Bande, el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, destacó el valor histórico y natural de este itinerario, que sigue el trazado de la antigua calzada romana Vía Nova y atraviesa la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.

El proyecto, denominado “Camino San Rosendo 1 E: Desarrollo turístico sostenible e inclusivo del Camino de San Rosendo y Rainha Santa”, busca potenciar el patrimonio cultural y natural de la ruta sin apostar por el turismo de masas, favoreciendo además la economía local y la creación de empleo durante todo el año.

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, destacó la importancia de este singular itinerario jacobeo e histórico

Rosendo Fernández subrayó también la implicación de municipios como Lobios, Muíños, Bande, Verea, Celanova, A Merca, San Cibrao das Viñas y Lobeira, además de la Asociación de Amigos del Camino de San Rosendo y Rainha Santa.

El proyecto forma parte del programa europeo Interreg VI España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y cuenta como socios con la Universidade da Coruña, la Universidade de Vigo, la Comunidad Intermunicipal de Cávado, la Asociación Empresarial de Braga y los ayuntamientos de Braga y Terras do Bouro.