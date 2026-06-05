La Real Academia Galega de Belas Artes defiende el castro de Beade como origen de los torques subastados

Tras la reciente cancelación de la subasta de los dos torques y el brazalete castrexos en la casa Ansorena de Madrid, la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) ha emitido un comunicado en el que insta a la Xunta a adquirir este valioso lote. La subasta se frustró después de que el Ministerio de Cultura declarara las piezas como no exportables, lo que provocó la retirada del único comprador y dejó el tesoro de nuevo disponible en el mercado.

Se afianza el origen ourensano

En la primera subasta, celebrada a mediados de mayo de este año 2026, la Xunta decidió no intervenir, previsiblemente por las dudas legales sobre la procedencia exacta de las joyas. Sin embargo, la Academia defiende que la tradición oral y las investigaciones arqueológicas sitúan el origen de las piezas en el castro de Beade, en O Ribeiro.

El organismo recuerda que el método de la historia oral es plenamente válido en la reconstrucción histórica. En este caso, tanto los relatos de los descendientes del descubridor como las propias etiquetas de la web de Ansorena, que situaban la colección particular entre Ribadavia y O Carballiño, coinciden en la misma dirección.

Su depósito en el Museo Arqueolóxico y la declaración de BIC

Por todo ello, la RAGBA propone formalmente al Gobierno gallego que reactive todas las vías legales posibles para adquirir este lote y depositarlo en el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, el lugar donde consideran que debe estar. Además, sugieren iniciar los trámites para declarar el conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC) y se ofrecen a colaborar mano a mano con la administración autonómica para estudiar los informes y asegurar que estas joyas no terminen en manos privadas fuera de la comunidad.