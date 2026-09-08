La reserva de agua del Miño-Sil baja al 63,7% de su capacidad y pierde más de dos puntos de agua en una semana

La reserva de agua de la cuenca del Miño-Sil continúa descendiendo y se sitúa esta semana en el 63,7% de su capacidad, frente al 65,9% registrado hace siete días. Los embalses de esta demarcación almacenan actualmente 1.931 hectómetros cúbicos, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El nivel del Miño-Sil, la cuenca con mayor volumen de agua almacenada de Galicia, se encuentra además por debajo del registrado a estas alturas de 2025. Sin embargo, la situación continúa siendo más favorable si la comparación se realiza con la media de los últimos diez años.

Los embalses gallegos, al 62,4%

En el conjunto de Galicia, los embalses almacenan actualmente 2.325 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un 62,4% de su capacidad total. La cifra supone una caída de dos puntos respecto a la semana anterior.

El porcentaje gallego se encuentra prácticamente en línea con el conjunto de España, aunque ligeramente por debajo. La reserva hídrica española está al 62,6%, dos décimas por encima de Galicia.

Las presas españolas acumulan actualmente 35.073 hectómetros cúbicos, después de perder 802 hm3 durante la última semana.

Galicia Costa también pierde reservas

La tendencia descendente también se observa en los embalses pertenecientes a Galicia Costa, que cuentan con 394 hectómetros cúbicos almacenados y se encuentran al 57,6% de su capacidad.

Hace una semana estaban al 58,6%, por lo que han perdido un punto porcentual. Pese al descenso, la cantidad de agua almacenada es superior a la registrada en las mismas fechas del año pasado, aunque permanece por debajo de la media correspondiente a la última década.

Escasas lluvias durante la última semana

La evolución de las reservas coincide con una semana marcada por las escasas precipitaciones en la vertiente atlántica y la práctica ausencia de lluvias en la mediterránea.

La mayor precipitación registrada se produjo en Lugo, con 29 litros por metro cuadrado, en un contexto de pocas lluvias que ha contribuido al descenso generalizado del agua almacenada en los embalses.