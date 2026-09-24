Ribadavia y Carballeda de Avia estudian fusionarse para mejorar los servicios y aumentar la inversión

Los ayuntamientos de Ribadavia y Carballeda de Avia han abierto la puerta a una posible fusión administrativa con el objetivo de garantizar los servicios públicos, mejorar su capacidad económica y acometer nuevas inversiones. Sus alcaldes, César Fernández (PP) y Luis Milia (PSOE), han presentado este jueves la propuesta en una rueda de prensa conjunta celebrada en Carballeda de Avia, aunque han aclarado que el proyecto todavía se encuentra en fase de estudio.

Ninguno de los dos plenos municipales ha aprobado el inicio formal del procedimiento. Por ahora, los regidores están recopilando información sobre las consecuencias de la unión y trasladándola a los vecinos. Para ello, han distribuido 3.000 folletos informativos con una carta firmada por ambos alcaldes. "Lo que estamos haciendo, con responsabilidad, es recoger toda la información necesaria para trasladarles a nuestros vecinos lo que entendemos que puede ser muy positivo", ha explicado Fernández.

Los alcaldes aseguran que se mantendrán el centro de salud y el colegio de Carballeda

Una de las principales preocupaciones que los regidores quieren despejar es el futuro de los servicios públicos. Según han explicado, ambos ayuntamientos han solicitado información a las consellerías competentes sobre las consecuencias de una eventual fusión en los ámbitos sanitario, educativo y social.

Los alcaldes sostienen que la documentación recibida respalda la continuidad de los servicios actuales y descartan que la unión implique el cierre del centro de salud o del colegio de Carballeda de Avia. "El centro de salud va a continuar como está. El colegio va a continuar como está", ha asegurado Luis Milia. La propuesta también contempla mantener en Carballeda su sede administrativa y la atención presencial a los vecinos, incluida la posibilidad de presentar solicitudes y documentación. Los servicios municipales seguirían prestándose, con la intención de reforzarlos cuando existan necesidades sin atender.

Un municipio de más de 6.000 habitantes y mayor capacidad económica

Los dos alcaldes consideran que la fusión permitiría afrontar el incremento de los costes municipales y la pérdida de población, especialmente en los ayuntamientos pequeños. "Unir dos ayuntamientos significa multiplicar fuerzas, multiplicar recursos. No es la suma directa de los dos ayuntamientos, sino que tiene un efecto multiplicador", ha defendido César Fernández. Por su parte, Milia ha advertido de las dificultades para sostener los servicios con unos ingresos cada vez más ajustados. "Los servicios cada vez son más caros con respecto a otros años, porque suben los carburantes, los salarios... Y los ingresos cada vez van a menos", ha señalado.

Según las estimaciones expuestas por los regidores, el municipio resultante superaría los 6.000 habitantes, lo que, a su juicio, mejoraría su acceso a la financiación común y permitiría asumir con mayor facilidad las aportaciones municipales exigidas para optar a determinadas subvenciones.

También han hecho referencia a una dotación de 1,8 millones de euros para 2026 destinada a los ayuntamientos que completen procesos de fusión. Han aclarado, no obstante, que se trata de un fondo general y no de una cantidad ya concedida a Ribadavia y Carballeda de Avia.

Carballeda y Ribadavia conservarían su identidad

Los regidores han insistido en que la eventual fusión tendría carácter administrativo y no supondría la desaparición de la identidad de ninguno de los dos territorios. Se mantendrían los nombres de los lugares y parroquias, así como sus fiestas, tradiciones y actividad asociativa. "Carballeda sigue siendo Carballeda de Avia y Ribadavia sigue siendo Ribadavia. El único que queremos es variar la unidad administrativa para hacernos más fuertes y tener más capacidad para prestar mejores servicios a nuestros vecinos", ha resumido Fernández.

Asimismo, han indicado que las ordenanzas fiscales y los planeamientos urbanísticos vigentes continuarían aplicándose inicialmente en cada territorio, hasta su posterior armonización conforme al procedimiento legal.

La información a los vecinos seguirá siendo la prioridad en esta fase. Ambos alcaldes se han mostrado dispuestos a reunirse con colectivos y residentes que lo soliciten y han señalado que valorarán el apoyo social antes de decidir cuándo llevar a los respectivos plenos el inicio formal de la fusión.