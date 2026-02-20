Seis rutas ourensanas entre los senderos azules de 2026

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) otorgó el galardón de sendero azul a seis rutas ourensanas. Cinco de ellas es la primera vez que reciben este galardón que reconoce la excelencia ambiental y el uso sostenible del territorio.

En esta edición fueron 194 senderos los que forman parte de este listado, concentrándose 72 en Galicia, cifra que equivale al 37% del total. Pontevedra es la provincia con más en toda España con 44, seguida de Coruña con 15, Lugo con 7 y Ourense con 6.

Estos son los senderos ourensanos galardonados

La provincia de Ourense contiene 6 de los 72 senderos azules que obtuvieron el galardón en Galicia. Cinco de ellos es la primera vez que lo reciben y destaca que son senderos termales y de salud.

El primer sendero está situado en Arnoia y es el sendero de salud y termal Arnoia que cuenta con 11 kilómetros de longitud y un desnivel positivo de 237 metros . Es la primera vez que obtiene este reconocimiento.

El sendero de salud y termal de Laias ubicado en Cenlle también es la primera vez que obtiene este reconocimiento. Con recorrido de 9,1 kilómetros y un desnivel de 54 metros , este es una de las opciones más sencillas para iniciar en el trekking.

También siendo la primera vez en el listado encontramos el sendero de salud y termal sendeiro de Lobios en Lobios. Este es un recorrido de 17,6 kilómetros y de dificultad moderada que pasa por el valle del río Caldo en el Parque Natural de Baixa Limia-Serra Do Xurés.

El sendero termal y de salud de O Carballiño en O Carballiño también logra ser considerado sendero azul por primera vez. Su distancia de 13,2 kilómetros y su desnivel positivo de 45 metros lo convierten en una gran opción para conocer el paisaje atravesando el río Arenteiro.

El último que se estrena en este listado es el sendero de salud y termal de Ribadavia en Ribadavia. Sus 15,7 kilómetros por la comarca de O Ribeiro te llevan a las termas de Prexigueiro , uno de los puntos con mayor encanto termal de la provincia.

La Ruta da Aceveda Parque Natural do Invernadeiro es el único sendero azul de Ourense que repite en el listado. Alcanzando una altitud máxima de 1.300 metros y un desnivel de 361 metros, el recorrido de 8,8 kilómetros es una ruta que permite observar desde las alturas el paisaje.

La red nacional de Senderos Azules supera ya los 1200 kilómetros, integrando itinerarios que conectan naturaleza, cultura, salud y turismo sostenible. Estos itinerarios favorecen el disfrute responsable de la ciudadanía y promueven la sensibilización ambiental entre visitantes de todas las edades.