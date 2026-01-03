La sinergia como arma para impulsar el mundo rural de Carballiño y O Ribeiro

Foto de una de las reuniones de los miembros de la Asociación Novo Rural.

En un contexto socioeconómico en el que las zonas del rural ourensano se van despoblando, aparecen ciertos brotes verdes que hacen mantener un cierto grado de optimismo con relación al futuro de las aldeas.

El caso de la asociación Novo Rural es uno de esos brotes que empiezan a germinar y dar forma a muchos proyectos de vida. Esta asociación nace de la inquietud de varias personas relacionadas con el turismo rural. La idea y necesidad a la vez es resolver juntos los problemas del día a día, sabiendo que al estar unidos cobran más fuerza.

Independientemente de cómo sea cada persona y cada negocio, comparten unos valores y visión que se basa en tres pilares: altruismo, que lleva a no ver a los otros establecimientos como competencia sino como colegas con los que trabajar y colaborar; regeneración del medio rural, manteniendo y regenerando el modo de vida de los pueblos, y fijando población, y respeto por la naturaleza y la biodiversidad, con un turismo de inmersión, fuera de masificaciones que alteren el entorno.

La asociación, que establece como marco territorial las comarcas de Carballiño y o Ribeiro, cuenta en la actualidad con 31 socios y con unas decenas de colaboradores. Los socios tienen que tener una casa dedicada al turismo rural en propiedad y pagar una cuota de inscripción el primer año y una cuota anual en los sucesivos.

Foto de cajas para regalar: Estancia + Experiencia.

Los socios se benefician de compras conjuntas, negociaciones de precios con las aseguradoras y asesoramiento técnico de diversa índole. Otra de las más atractivas es la de compartir reservas cuando otros locales asociados están llenos.

Por otro lado, también tienen la figura de socio colaborador, que compartiendo los valores y visión de la asociación, no tienen casas en propiedad, pero sí negocios rurales, ya sea de producciones retroalimentarias o vinos o de tipo comercial, como tiendas o restaurantes. Los socios colaboradores que son anunciados en la web de la asociación y en los tablones de las casas rurales sólo tienen el compromiso de aplicar un descuento del 5% a los clientes que le envía la asociación.

Según su presidente, José Luis Martín, “el beneficio de la participación en la asociación en cuanto al aumento de número de pernoctaciones y ahorro de costes es una de las cuestiones que los miembros trasladan en las reuniones periódicas que realizamos y eso nos anima a seguir adelante”.

Entre los objetivos futuros de la asociación están el de conseguir mejores acuerdos con touroperadores, que de forma individual resulta complicado, o incluso ser capaces de canalizar las reservas de forma conjunta para no depender tanto de otros actores.