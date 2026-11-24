La superluna del Castor podrá contemplarse este martes, 24 de noviembre, desde Ourense. El fenómeno astronómico coincidirá con la última luna llena de noviembre y ofrecerá una oportunidad para observar el satélite con un aspecto ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

La NASA explica que una superluna se produce cuando la fase llena coincide con una posición próxima al perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. En comparación con una Luna llena situada cerca del apogeo, puede llegar a parecer hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante. Estas cifras representan diferencias máximas y no necesariamente las que se apreciarán entre esta superluna y una luna llena habitual.

Otro de los efectos que podrán apreciarse durante la salida es el tono anaranjado o rojizo que puede adquirir el satélite. Se debe al recorrido de la luz a través de la atmósfera terrestre cuando la Luna se encuentra cerca del horizonte. También interviene la llamada ilusión lunar, que hace que parezca más grande cuando se observa junto a edificios, árboles o montañas.

Cúando se puede observar

Según el calendario astronómico del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Luna alcanza su fase llena a las 15,53 horas. Sin embargo, el mejor momento para verla desde la ciudad será al atardecer, cuando comience a asomar por el horizonte. Las previsiones recogidas sitúan su salida en Ourense aproximadamente entre las 17,30 y las 17,32 horas.

Para disfrutar del espectáculo, lo más recomendable es buscar un lugar despejado y con buena visibilidad hacia el este y el nordeste, evitando edificios, árboles u otros obstáculos que puedan ocultar la salida del satélite.

Dónde ver la superluna en Ourense

La ciudad cuenta con varios puntos elevados y espacios abiertos desde los que se puede intentar contemplar la salida del satélite. Estas son algunas de las opciones más interesantes:

Miradoiro de Montealegre: situado en una de las zonas más elevadas de la ciudad, ofrece una panorámica amplia de Ourense y su entorno. Es una de las alternativas más interesantes para buscar una vista despejada y fotografiar la Luna sobre el paisaje urbano.

Ponte do Milenio: sus pasarelas y zonas elevadas permiten contemplar el río Miño y buena parte del entorno urbano. Puede ser una opción atractiva para combinar la observación con el paisaje de los puentes de Ourense.

Miradoiro da Batundeira: en el entorno de Velle, ofrece vistas abiertas sobre el Miño y el paisaje próximo a la ciudad. Es una alternativa para quienes prefieran alejarse algo del centro.

Miradoiro de San Francisco: permite observar el casco histórico desde una posición elevada, con la Catedral como uno de sus principales elementos visuales.

Por qué se llama superluna del Castor

La denominación de luna del Castor procede de los nombres tradicionales que se daban a las lunas llenas de cada mes. La de noviembre se relaciona con la época del año en la que los castores se preparan para el invierno.

Por su parte, el término superluna se utiliza cuando la fase llena coincide con una posición de la órbita lunar próxima al perigeo, el punto en el que el satélite se encuentra más cerca de la Tierra. La NASA explica que, en esas circunstancias, la Luna puede parecer algo más grande y brillante que otras lunas llenas, aunque la diferencia no siempre resulta evidente a simple vista.

No será necesario utilizar telescopios ni instrumentos especiales para observarla. Bastará con buscar un lugar con buena visibilidad y mirar hacia el horizonte al anochecer, siempre que las condiciones meteorológicas permitan disfrutar del cielo despejado.