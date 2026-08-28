Tres planes apetecibles en este fin de semana en Ourense: de romería en laza, de vendimia en Leiro, o a la Festa da istoria en Ribadavia

Los últimos días de agosto en la provincia de Ourense ofrecen para el fin de semana una variedad de fiestas a lo largo de localidades como Ribadavia, Laza o Leiro. Desde un viaje al pasado hasta celebrar la gastronomía local, pasando por una tractorada, todas estas propuestas prometen conquistar a sus visitantes.

Si buscas qué hacer este fin de semana en Ourense, estas son tres citas que destacan especialmente en la agenda:

Festa da Istoria de Ribadavia

Durante tres días, la villa ourensana realiza un viaje a la época medieval como cada año. La Festa da Istoria vuelve de viernes a domingo a la localidad en un continuo escenario donde se mezclan artesanos, caballeros y visitantes.

Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y durante su celebración el maravedí se convierte en la moneda oficial, a la par que se celebran torneos, una comida medieval o una boda judía. Esta cita alcanza su 37ª edición y reúne cada año a una gran cantidad de visitantes en la recreación medieval más grande de Galicia.

Vendimia de Leiro

Durante el fin de semana, Leiro se convierte en el epicentro de la cultura vitivinícola en O Ribeiro. Tres días en los que la comarca pone en valor la cultura del vino y rinde homenaje a la recolección de la uva y a la D.O. Ribeiro.

El evento incluye desde desfile de carrozas y concursos hasta coches clásicos, todo acompañado por los mejores caldos de la región y coronado por la tradicional comida. Además, los más jóvenes pueden disfrutar de actividades enfocadas en ellos, sin olvidar las actuaciones musicales que ponen ritmo desde el viernes hasta el domingo.

Romería Ponte Farruca en Laza

Con los tractores como protagonistas, Laza celebra desde el viernes 28 hasta el domingo 30 la quinta edición de la Romería Ponte Farruca. Una celebración que busca ofrecer actividades para todos los públicos con el objetivo de ensalzar la cultura popular con música y tradiciones.

El acto central del evento es la IV Tractorada Engalanada, todo acompañado de bailes y comida tradicional en un entorno donde vuelven las batas.

Gastronomía, recreación histórica, actividades familiares y tradición se repartirán durante estos tres días por distintos puntos de la provincia, con propuestas para disfrutar tanto de día como durante las fiestas programadas en cada localidad.