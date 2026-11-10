Vídeo | Así fue la operación contra una red de falsificaciones que movía 20 millones de euros desde Ourense
OPERACIÓN MALABIS
Un vídeo muestra el despliegue de la Operación Malabis en Verín y Xinzo de Limia, que permitió desarticular una red de falsificaciones con seis detenidos y más de 109.000 artículos intervenidos.
Un amplio despliegue policial, con agentes encapuchados, helicópteros y perros especializados, sorprendió el pasado viernes a los vecinos de Verín y Xinzo de Limia. Era parte de la Operación Malabis, una actuación conjunta de España y Portugal que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la venta de productos falsificados y que movía unos 20 millones de euros anuales.
Las imágenes de la operación muestran la intervención policial contra una red dirigida desde ambas localidades ourensanas. En Xinzo, los agentes llegaron a forzar la puerta del número 66 de la avenida de Madrid para acceder al inmueble.
Seis detenidos y más de 109.000 artículos intervenidos
El dispositivo movilizó a 147 agentes españoles y portugueses, que practicaron doce registros: cuatro en Verín, dos en Xinzo, uno en A Gudiña y cinco en Portugal.
La actuación se saldó con seis detenidos, todos ellos ingresados en prisión, y la incautación de más de 109.000 productos falsificados, valorados en más de diez millones de euros.
La organización coordinaba las ventas desde Ourense y utilizaba instalaciones logísticas en el norte de Portugal para distribuir mercancía por toda España. La investigación estuvo dirigida por el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia y la Fiscalía de Ourense, con la coordinación internacional de Europol.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
REFORMA DE LAS AYUDAS SOCIALES
Feijóo propone sustituir el ingreso mínimo vital por una nueva "renta de activación" condicionada a la búsqueda de empleo