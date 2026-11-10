Vídeo | Así fue la operación contra una red de falsificaciones que movía 20 millones de euros desde Ourense

Un amplio despliegue policial, con agentes encapuchados, helicópteros y perros especializados, sorprendió el pasado viernes a los vecinos de Verín y Xinzo de Limia. Era parte de la Operación Malabis, una actuación conjunta de España y Portugal que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la venta de productos falsificados y que movía unos 20 millones de euros anuales.

Las imágenes de la operación muestran la intervención policial contra una red dirigida desde ambas localidades ourensanas. En Xinzo, los agentes llegaron a forzar la puerta del número 66 de la avenida de Madrid para acceder al inmueble.

Seis detenidos y más de 109.000 artículos intervenidos

El dispositivo movilizó a 147 agentes españoles y portugueses, que practicaron doce registros: cuatro en Verín, dos en Xinzo, uno en A Gudiña y cinco en Portugal.

La actuación se saldó con seis detenidos, todos ellos ingresados en prisión, y la incautación de más de 109.000 productos falsificados, valorados en más de diez millones de euros.

La organización coordinaba las ventas desde Ourense y utilizaba instalaciones logísticas en el norte de Portugal para distribuir mercancía por toda España. La investigación estuvo dirigida por el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia y la Fiscalía de Ourense, con la coordinación internacional de Europol.