El voto por correo pierde fuerza en Ourense respecto a las últimas elecciones generales. Correos ha admitido 8.848 solicitudes en la provincia para los comicios del próximo 29 de noviembre, frente a las 20.538 registradas en las elecciones del 23 de julio de 2023. La cifra supone un descenso del 56,9%, es decir, casi un 57%, en comparación con aquella convocatoria, celebrada en pleno verano y marcada por un volumen extraordinario de peticiones para votar a distancia.

La comparación con las elecciones de noviembre de 2019 resulta especialmente significativa porque ambos procesos se celebran en la misma época del año. Entonces se registraron 9.407 solicitudes de voto por correo en Ourense, frente a las 8.848 de este año. Son 559 peticiones menos, lo que representa un descenso del 5,9%.

En cambio, las elecciones generales del 23 de julio de 2023 estuvieron marcadas por el periodo vacacional y dispararon la demanda de esta modalidad de sufragio. En Ourense se habían contabilizado al menos 15.500 solicitudes a fecha del 7 de julio, unas 6.650 más que las registradas ahora. La cifra definitiva de aquella convocatoria alcanzó las 20.538 peticiones, por lo que el volumen actual supone una caída del 56,9%.

De las solicitudes admitidas ahora en Ourense, 6.297 se tramitaron presencialmente en las oficinas postales y 2.551 se realizaron a través de la página web de Correos. La provincia concentra así una parte de las 70.326 peticiones contabilizadas en Galicia, donde A Coruña suma 28.824, Pontevedra 23.368 y Lugo 9.286.

En el conjunto de España, Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes, un 11,47% más que en las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando se contabilizaron 986.446. Frente a las elecciones de julio de 2023, con 2.622.755 peticiones, el volumen estatal ha descendido un 58,07%.

Últimos días para depositar el voto

Los electores que ya han solicitado el voto por correo todavía pueden entregar el sobre con su papeleta. El plazo se ha ampliado hasta el jueves 26 de noviembre, a las 14,00 horas como máximo, tras el acuerdo de la Junta Electoral Central. La entrega puede realizarse en cualquier oficina de Correos de España, dentro de su horario habitual.

El depósito debe realizarlo personalmente el elector, que tendrá que identificarse con el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Si no puede acudir, podrá autorizar a otra persona mediante un documento firmado, acompañado de las fotocopias de los documentos identificativos de ambos.

Correos señala que ya ha puesto a disposición de los votantes 752.930 documentaciones electorales en el conjunto del país. La documentación incluye el certificado de inscripción en el censo, los sobres y las papeletas de las candidaturas. La recomendación es no esperar al último día para entregar el voto y aprovechar el horario de apertura de las oficinas postales.