La Xunta destina 159.000 euros a impulsar en Ourense dos áreas de estacionamiento seguras para transportistas de mercancías

La Xunta destina un total de 560.000 euros al impulso de seis áreas de estacionamiento seguras para transportistas de mercancías en el período 2026-2027, según la resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Todas las empresas solicitantes recibieron las aportaciones, que oscilan entre los 67.000 y los 127.000 euros. De este modo, en la provincia de Ourense, en Allariz y Xinzo de Limia, con cuantías de 88.000 y 71.000 euros, respectivamente.

En el resto de Galicia, la provincia de A Coruña se habilitará un aparcamiento en el polígono industrial Piadela Sur, en Betanzos, con una ayuda autonómica de 127.000 euros, y otros dos en el parque empresarial de Morás, en Arteixo, con 127.000 y 67.000 euros cada uno de ellos. Además, en Lugo habrá una de estas áreas en Rábade, con una aportación de 80.000 euros.

El objetivo, conforme ha detallado la Consellería de Presidencia, es facilitarles a los conductores de estos vehículos el acceso a aparcamientos certificados conforme a los requisitos establecidos en los reglamentos europeos, en los que puedan descansar con seguridad y disponer tanto de instalaciones idóneas como de los servicios precisos.

Se busca también promover la profesión de transportistas, potenciar la incorporación de la mujer a este ámbito laboral y contribuir a la competitividad logística de Galicia como plataforma de transporte del noroeste peninsular.

Los espacios beneficiarios de la medida deben estar situados a no más de 10 kilómetros de una autovía, autopista o carretera nacional/autonómica de la red estructurante o complementaria y disponer de un cierre perimetral mínimo de 1,80 metros de altura, cumplir con las dimensiones mínimas de las plazas y reservar por lo menos un 20% de las plazas para rotación.

Además deberán obtener, como mínimo, la certificación de nivel bronce conforme al Reglamento Delegado (UE) 2022/2012 de la Comisión, por el que se completa el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de normas que detallan el nivel de servicio y la seguridad de las zonas de estacionamiento seguras y protegidas, así como a los procedimientos para su certificación.

La Xunta ha destacado que avanza así en el Plan estratégico para la creación de una red gallega de aparcamientos seguros para el sector del transporte de mercancías, con el que se prevé habilitar 1.500 plazas de estacionamiento seguro a través de distintas líneas de actuación impulsadas por la Xunta en colaboración con otras entidades que compartan este objetivo.

En este marco de acción ha explicado que distinguen dos tipos de estacionamiento para camiones. Por una parte están las áreas en tránsito, localizadas en ruta para realizar los descansos necesarios según la normativa vigente, en la que se centra el orden de ayudas resuelta. Por otra banda, las áreas de concentración, situadas en grandes polos de atracción de mercancías y generalmente dotadas de más servicios, como la habilitada a comienzos de 2025 en el Centro de Transporte de San Cibrao das Viñas en colaboración con la Diputación de Ourense y el empresariado del polígono.