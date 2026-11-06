Un detenido por robar en un comercio de Ourense tras forzar la persiana y romper el cristal

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en un establecimiento comercial del barrio ourensano de A Ponte, al que accedió tras forzar la persiana y fracturar la puerta de cristal para sustraer el dinero de la caja registradora.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 3 de noviembre, cuando la Sala CIMACC-091 recibió un aviso alertando de que una persona habría entrado por la fuerza en un local que se encontraba cerrado al público.

A su llegada, los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Ourense comprobaron que la persiana estaba forzada y que uno de los cristales de acceso había sido fracturado. Una vez dentro, el presunto autor habría sustraído el dinero que había en la caja registradora.

Tras realizar las primeras comprobaciones y obtener una descripción del sospechoso, los policías comunicaron sus características al resto de patrullas que se encontraban de servicio para facilitar su localización.

La búsqueda permitió localizarlo horas después en una calle del barrio de Covadonga, donde los agentes procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

La detención se enmarca en un dispositivo policial específico desarrollado por distintas unidades de la Comisaría Provincial de Ourense para prevenir y combatir los robos con fuerza en establecimientos comerciales y en el interior de vehículos en la ciudad.