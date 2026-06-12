Galería | La salida que le puede costar defender el título de campeón a Javier Pardo

El vehículo de Javier Pardo queda gravemente dañado tras incendiarse y complica la participación del vigente campeón en el Rally de Ourense

El accidente del vigente campeón del Rally de Ourense, Javier Pardo, durante el shakedown de Pereiro de Aguiar ha encendido todas las alarmas en la antesala de la prueba. El incidente, que se produjo en el evento de pruebas previo a la competición oficial, ha dejado su vehículo en difíciles condiciones tras incendiarse, lo que compromete de forma muy seria su continuidad en el rally.

La situación puede tener consecuencias directas en la lucha por el título, ya que la imposibilidad de tomar la salida en la prueba supondría un golpe decisivo para sus aspiraciones de revalidar la corona. El equipo trabaja ahora contrarreloj para evaluar los daños, aunque la magnitud del siniestro dificulta cualquier opción de reparación a tiempo.

En el plano personal, el copiloto David de la Puente ha resultado afectado con dolor de espalda y está siendo sometido a valoración médica por los servicios de emergencia desplazados al lugar. Mientras tanto, la organización y los equipos de asistencia han intervenido para controlar la situación tras el incendio y garantizar la seguridad en el tramo.

El rally queda así marcado desde su inicio por este contratiempo que afecta a uno de los grandes favoritos de la edición.