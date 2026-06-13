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El Rally de Ourense, minuto a minuto
Galería | A Merca y Celanova disfrutan un año más de un tramo del Rally de Ourense, en fotos
Galería | A Merca y Celanova disfrutan un año más de un tramo del Rally de Ourense, en fotos | Martiño Pinal

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59 EDICIÓN

Siendo uno de los tramos favoritos el comprendido entre A Merca y Celanova no falló. El público respondió apoyando a todos los pilotos pese a las altas temperaturas registradas durante el día en la provincia.

El Rally de Ourense 2026 vive su segunda jornada. Tras Taboadela es el turno de uno de los tramos habituales en esta cita como es el A Merca-Celanova. El recorrido entre ambas localidades corresponde a los tramos 08 y 11.

El público no falló a su cita y estuvo colocado correctamente para apoyar a los pilotos en el día en el que se decide quien es el nuevo campeón. El principal favorito y líder de la clasificación es Álvaro Muñiz que está realizando un rally siendo muy rápido y regular en cada una de sus pasadas.

Ni las altas temperaturas registradas en la provincia impidieron que los aficionados al motor disfrutaran un año más del Rally de Ourense en uno de los tramos predilectos.

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