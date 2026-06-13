Galería | El público disfruta del Rally de Ourense en el tramo Cartelle-Toén, en fotos

Cartelle- Toén vuelve a marcar el final del Rally de Ourense. Su tramo corresponda al 09 y 12 de esta edición, donde las curvas y la velocidad hicieron que los pilotos brindaran un gran espectáculo a los espectadores presentes

El último tramo del Rally de Ourense 2026 es el comprendido entre Cartelle y Toén Un tramo donde se decide el campeón y en el cuál Álvaro Muñiz reafirmó estar en un gran momento de forma durante esta competición.

El público desde primera hora se acercó para vibrar con los pilotos a su paso por la localidad ourensana. Una cita que todos los aficionados en la provincia y alrededores esperaban. Las altas temperaturas obligaron a los aficionadas a ponerse a cubierto.

Un gran jornada del Rally de Ourense