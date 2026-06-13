Galería | El Rally de Ourense cierra su 59 edición con una gran ceremonia de premios, en fotos
ENTREGA DE TROFEOS
Álvaro Muñiz, como el vencedor absoluto, y Fermín Sousa, como el mejor piloto ourensano, fueron los más destacados de la 59 edición del Rally de Ourense. Sousa con su participación se lleva el trofeo José Luis Outeriño
Como broche final a una edición más, el Rally de Ourense celebró y festejó a sus mejores pilotos en la entrega de premios celebrada en los alrededores del Parque de San Lázaro sobre el Paseo. Un evento lleno de emoción, felicidad y cercanía con los fans.
Cerca del podio estaba esperando a los pilotos Jano Fraga, director Escudería Ourense, para celebrar con ellos el éxito de una nueva edición que coronó a Álvaro Muñiz como el gran vencedor y a Fermín Sousa como el mejor piloto ourensano, ganador del trofeo José Luis Outeriño.
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Álvaro Muñiz junto a Néstor Casal celebran felices el triunfo en el Rally de Ourense.
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Jano Fraga, director de la Escudería Ourense, en la previa a la entrega de premios.
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Álvaro Muñiz feliz a su llegada al Parque San Lázaro como el nuevo campeón del Rally de Ourense.
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Jano Fraga, director de Escudería Ourense, abraza y celebra con Álvaro Muñiz.
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Álvaro Muñiz, ganador del 59 Rally de Ourense.
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Fermín Sousa, ganador del Trofeo José Luis Outeriño, al mejor piloto ourensano durante el Rally de Ourense.
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Fermín Sousa y su copiloto Carmen González, ganadores del Trofeo José Luis Outeriño como mejor piloto ourensano del Rally de Ourense.
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Adrián Vázquez, ganador del trofeo Hyundai i20, abraza a Jano Fraga.
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Público y familiares esperan a los pilotos.
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Los trofeos del Rally de Ourense antes de ser entregados a los ganadores.
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El Premio José Luis Outeriño destinado al mejor piloto ourensano durante el Rally de Ourense.
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Álvaro Muñiz y Nestor Casal, celebran su triunfo en el Rally de Ourense.
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El podio absoluto de la prueba, Álvaro Muñiz y Néstor Casal. Con ellos estuvieron Cohete Suárez, que ya tiene tres Ruedas de Afilar, y Pepe López, que ganó el Rally de Ourense en dos ocasiones.
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El premio José Luis Outerino, al mejor ourensano, fue para Fermín Sousa y Carmen González, que recibieron de manos de Jano Outeiriño.
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El cuadro del Alpinche para casa tras ser el mejor vehículo histórico, con el Renault 5 GT Turbo con el que ganaron Fermin Sousa y Carmen González como ganadores del Trofeo Estanislao Reverter.
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Los tres mejores equipos ourensanos durante el Trofeo Escuderia Ourense fueron Fermín Sousa y Carmen González (en los más alto), Iago Silva y Francisco Javier González y José Antonio Gómez y Rubén Soto.
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Fermin Sousa y Cermen González con los trofeos José Luis Outeriño y Estanislao Reverter, como los mejores ourensanos.
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Trofeo en alto para Adrián Vázquez y Manuel Alfonso Estévez, que aventajaron en 21,6 segundos a Alejandro Medín e Iván Bouza. Adrián Blanco y David Fernández completaron el podio de la Copa Hyundai.
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El A-Secur Racing Team fue el equipo ganandor y el que recibió el premio Sierra Joyeros. Los recogieron Álvaro Muñiz y Javier Pérez.
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Miguel Ángel
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Las gafas de sol de la Casa de los Lentes son el premio que reciben los ganadores del TC Plus, que se llevaron Muñiz y Casal.
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Álvaro Muñiz firma la camiseta de un joven aficionado.
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Los pilotos se acercan con la afición
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Los motores dejaron de sonar en el Rally de Ourense hasta el próximo año.
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