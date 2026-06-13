Galería | El Rally de Ourense cierra su 59 edición con una gran ceremonia de premios, en fotos

Álvaro Muñiz, como el vencedor absoluto, y Fermín Sousa, como el mejor piloto ourensano, fueron los más destacados de la 59 edición del Rally de Ourense. Sousa con su participación se lleva el trofeo José Luis Outeriño

Como broche final a una edición más, el Rally de Ourense celebró y festejó a sus mejores pilotos en la entrega de premios celebrada en los alrededores del Parque de San Lázaro sobre el Paseo. Un evento lleno de emoción, felicidad y cercanía con los fans.

Cerca del podio estaba esperando a los pilotos Jano Fraga, director Escudería Ourense, para celebrar con ellos el éxito de una nueva edición que coronó a Álvaro Muñiz como el gran vencedor y a Fermín Sousa como el mejor piloto ourensano, ganador del trofeo José Luis Outeriño.