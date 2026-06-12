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El Rally de Ourense, minuto a minuto
Galería | El tramo San Amaro-Cenlle estuvo lleno de velocidad en el Rally de Ourense, en fotos
Galería | El tramo San Amaro-Cenlle estuvo lleno de velocidad en el Rally de Ourense, en fotos | Martiño Pinal

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59 EDICIÓN

San Amaro-Cenlle fue el tramo TC 02 y TC 05 de esta 59 edición del Rally de Ourense. La velocidad puso a prueba la habilidad de los pilotos al volante.

Con una longuitud de 12,09 kilómetros, el tramo de San Amaro- Cenlle fue el segundo en ser recorrido por los pilotos durante la 59 edición del Rally de Ourense. Los pilotos ya con un tramo recorrido, la velocidad empezó a tomar protagonismo.

La suciedad del tramo hizo que los pilotos se esforzaron al máximo para sacar a relucir sus habilidades al volante. Este tramo también corresponde al tramo TC 05 de este rally donde todos buscan conquistar el Afiador.

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