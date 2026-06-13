Galería | El tramo de Taboadela marca el inicio del segundo día del Rally de Ourense 2026, en fotos

El tramo de Taboadela correspondiente a los TC 07 y TC 10 marca el inicio del segundo día del Rally de Ourense 2026 donde el coruñés Álvaro Muñiz está demostrando estar en un gran momento de forma y regularidad

Desde primera hora de este sábado 13 de junio, arrancó la segunda etapa del Rally de Ourense 2026. Seis tramos más por delante para decidir quien es el nuevo campeón que va a levantar el Afiador sustituyendo al ourensano Javier Pardo.

Álvaro Muñiz que ha demostrado ser el más regular entre los pilotos, volvió a ser el primer en arrancar la competición recorriendo los 12,36 kilómetros del tramo de Taboadela. Un trazado rápido y que exige la máxima concentración. Los pilotos vuelven a recorrer este tramo a las 15:10 horas cuando comience la jornada de tarde del segundo día de este rally.