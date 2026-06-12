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El Rally de Ourense, minuto a minuto
El público disfruta del tramo de Amoeiro en el arranque del Rally de Ourense 2026.
El público disfruta del tramo de Amoeiro en el arranque del Rally de Ourense 2026. | José Paz

Galería | Los tramos de Amoeiro, San Amaro y Ribadavia marcan la primera etapa del Rally de Ourense 2026, en fotos

59 EDICIÓN

La 59 edición del Rally de Ourense arrancó con una jornada donde los pilotos pasaron por Amoeiro, San Amaro y Ribadavia. Una cita muy esperada por la afición ourensana que acudió para acompañar a los pilotos en el asfalto

La emoción y el rugido de los motores volvió a conquistar la provincia de Ourense. El Rally de Ourense arrancó su 59 edición con todos los favoritos compitiendo curva a curva por tomar la ventaja en los primeros tramos de competición.

Tres tramos que dieron inicio en Amoeiro para continuar la competición en San Amaro y acabar el primer cuarto de esta edición en Ribadavia. Una edición que arrancó el coruñés Álvaro Muñiz quien marcó el mejor tiempo durante la jornada de clasificación.

Galería | El tramo de Amoeiro marca el inicio del 59 Rally de Ourense, en fotos
1/5 El público disfruta del tramo de Amoeiro en el arranque del Rally de Ourense 2026. | José Paz
Galería | El tramo de Amoeiro marca el inicio del 59 Rally de Ourense, en fotos
2/5 El público disfruta del tramo de Amoeiro y sigue la estela del piloto en el arranque del Rally de Ourense 2026. | José Paz
Galería | El tramo de Amoeiro marca el inicio del 59 Rally de Ourense, en fotos
3/5 "Cohete Suárez" durante el tramo de San Amaro en el Rally de Ourense 2026. | Martiño Pinal
Galería | El tramo de Amoeiro marca el inicio del 59 Rally de Ourense, en fotos
4/5 Álvaro Muñiz durante el tramo de San Amaro en el Rally de Ourense 2026. | Martiño Pinal
Galería | El tramo de Amoeiro marca el inicio del 59 Rally de Ourense, en fotos
5/5 Diego Ruiloba durante el tramo de San Amaro en el Rally de Ourense 2026. | Martiño Pinal

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