Con ustedes, el Rally de Ourense

Con el foco puesto en la seguridad. Así descuenta los días la edición 59 del Rally de Ourense, un año más valedero para el Supercampeonato de España, en la que un ourensano, Javier Pardo, pone en juego la corona conquistada un año atrás. “Vamos a utilizar un sistema de planteamiento de seguridad con una única aplicación online y además tenemos el reto, de la mano de la Federación Española, de la implantación del nuevo sistema de trabajo de seguridad en rallys”, subrayó durante la presentación Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense.

Una preocupación por la seguridad en la que los aficionados, una de las joyas de la corona, cobran una importancia extrema. Recalcó en este sentido Fraga que “en todos los tramos estará prohibido que se sitúen los aficionados excepto en las zonas amarillas, que estarán convenientemente indicadas. Redoblamos el esfuerzo para preparar zonas con la intención de que el público esté bien ubicado y quitamos mucha cinta roja que se utilizaba hasta ahora. Antes marcábamos muchas zonas en las que no se podía y ahora nos centramos en buscar y generar muchas zonas válidas para los aficionados”.

Por delante, un total de 469 kilómetros de recorrido, de los que 149,24 serán cronometrados distribuidos en una docena de especiales, con seis tramos que se disputarán a doble pasada. La prueba se pondrá en marcha el viernes 12 de junio a las siete menos veinte de la tarde con un tramo de 13.320 metros, seguido de otro de doce kilómetros y una tercera especial de nueve y medio. Este bucle se repetirá durante la noche, con la última especial prevista para minutos antes de la medianoche.

Ya el sábado 13, la carrera incluirá otros tres tramos diferentes también a doble pasada, de algo más de doce kilómetros el primero, de cerca de trece el segundo y el más largo del rally el tercero, la especial de Cartelle-Toén, de casi quince kilómetros.

Ceremonia de salida

Asimismo, la ceremonia de salida tendrá lugar el jueves 11 a las diez de la noche en el Parque de San Lázaro, que también albergará el parque cerrado. Igualmente, el tramo de clasificación y el shakedown se desarrollarán el viernes por la mañana en Pereiro de Aguiar, en tanto Expourense será la sede del parque de asistencias durante toda la prueba.

Además del Supercampeonato de España, el Rally de Ourense Recalvi es puntuable para la Copa Hyundai i20N 2026, la Dacia Sandero Eco Cup Spain 2026 y el Trofeo Ciudad de Ourense.

En la línea de salida, todas las estrellas del Supercampeonato. El asturiano José Antonio “Cohete” Suárez llega con pleno de victorias en La Nucía, Sierra Morena y Utiel, pero tendrá competencia seria por la victoria. Empezando por Javier Pardo y continuando por los también gallegos Iván Ares y Jorge Cagiao. Diego Ruiloba o Sergi Pérez completan la hipotética lista de candidatos al podio del parque de San Lázaro.

“La Escudería Ourense es un ejemplo. Es un orgullo para España, Galicia y Ourense tener a gente de esta escudería representándonos por el mundo. Aquí van a estar los principales equipos y eso quiere decir que todos quieren venir. Es ciudad, es deporte y es economía”, recalcó el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina, en tanto Antonio Rodríguez, máximo mandatario de la Federación Gallega, subrayó que “estamos moi orgullosos do rally e de que a máis da metade dos pilotos o sexan do campeonato galego de rallys, ademáis dos pilotos que compiten polo campeonato como Pardo, Ares ou Cagiao. Estou seguro de que será unha fin de semana no que todo sairá ben”.