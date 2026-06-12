Galería | El tramo Ribadavia-Arnoia cierra la primera etapa del Rally de Ourense 2026, en fotos

El tramo más corto del Rally de Ourense en esta 59 edición corresponde al de Ribadavia-Arnoia. Menos de 10 kilómetros para cerrar la primera etapa de esta edición

Para cerrar la primera etapa del 59 Rally de Ourense se recorrió el tramo entre Ribadavia-Arnoia. Tan solo 9,5 kilómetros, el más corto de esta edición. Un tramo muy veloz para poner fin al primer día de competición en el rally.

Los pilotos se mostraron satisfechos con toda la prueba, alguno de ellos incluso emocionados. No se olvidaron del público que en algunos casos no siguieron las indicaciones de la organización situándose en zonas no autorizadas.

Un gran cierre para el primer día del Rally de Ourense.