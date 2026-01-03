Rebulir lleva los Cantos de Reis al rural de Ramirás

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente confirman su visita a Ramirás un año más, invitados por la Asociación Cultural Rebulir y con el apoyo del Concello de Ramirás. Será este lunes 5 de enero y recorrerán diferentes lugares de estas tierras del Valle del Tuño. En 2026, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán diferentes localidades saludando a los vecinos desde sus vehículos oficiales. Además, los reyes y su séquito realizarán la tradicional visita a la Residencia de la Tercera Edad de O Mosteiro y la recepción de niños en el Centro Cultural O Picouto.

El séquito estará compuesto por diferentes vehículos antiguos destinados al uso personal de los Reyes y su corte; estarán escoltados por la guardia real, que velará por la seguridad de los Reyes en todo momento, y durante todo el recorrido también estarán acompañados por el servicio de Protección Civil, que velará por la seguridad de los cortesanos.

Cartero real

También se contará con la visita del cartero real, quien, en los días previos a la visita de Sus Majestades, ha instalado una oficina provisional en el Centro Cultural de San Andrés (Vilavidal). La oficina de correos también ha sido renovada y este año se ha establecido una dirección electrónica para comunicarse con los Reyes Magos, quienes intentarán responder personalmente a cada correo electrónico recibido. El cartero real también colaborará la tarde del día 5 para que ningún niño deje su correspondencia sin enviar. Además, se interpretarán de nuevo las tradicionales canciones de los Reyes Magos. Miembros de la asociación Rebulir recorrerá establecimientos de la zona, caminos y callejones para pedir regalos navideños.