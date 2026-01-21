César Fernández: “Ribadavia es referente en la red de juderías”

El alcalde de Ribadavia, César Fernández completa un año como presidente de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad. Antes del traspaso de la presidencia al alcalde de Segovia, José Mazarías, previsto para el viernes 23 de enero, Fernández hace balance de un año fructífero, en el que la red incoporó seis nuevos municipios, situando además a Ribadavia en el escaparate nacional e internacional.

Pregunta. Completa un año como presidente de la Red de Juderías. ¿Qué supuso para usted, a título personal, esta experiencia?

Respuesta. A nivel personal ha sido una experiencia muy enriquecedora y también una gran responsabilidad. Presidir una red que representa siglos de historia compartida, de memoria y de convivencia cultural me ha permitido ampliar la mirada más allá del ámbito local y trabajar con municipios de toda España unidos por un legado común. Ha sido un año intenso, de mucho aprendizaje y de contacto directo con realidades muy diversas, pero todas ellas con un mismo objetivo: preservar y difundir el patrimonio sefardí.

P. ¿Cuál es su balance de la gestión realizada?

R. El balance es muy positivo. Ha sido un año especialmente fructífero para la Red de Juderías, con la incorporación de seis nuevos municipios, la cifra más alta desde su creación. Esto demuestra que el proyecto sigue siendo atractivo, sólido y con capacidad de crecimiento. Además, hemos reforzado la visibilidad de la red, mejorado la coordinación interna y avanzado en una estrategia más ambiciosa de proyección cultural y turística.

P. Entre sus objetivos estaba la apertura internacional de la red. ¿Se ha logrado?

R. Hemos dado pasos firmes en esa dirección. La Red de Juderías tiene una vocación claramente internacional, porque el legado sefardí trasciende fronteras. Durante este año se han fortalecido contactos con comunidades judías, instituciones culturales y redes patrimoniales fuera de España, y se ha trabajado para posicionar a Caminos de Sefarad como un referente cultural europeo e internacional. Queda camino por recorrer, pero la base está bien asentada.

P. ¿Qué papel ha jugado la colaboración con otras instituciones culturales o administraciones?

R. La colaboración institucional ha sido clave. La Red no puede entenderse sin el trabajo conjunto con otras administraciones, universidades, entidades culturales y organismos turísticos. Este trabajo en red nos permite sumar recursos, conocimiento y visibilidad, y garantiza que los proyectos tengan continuidad y mayor impacto. Apostar por alianzas estratégicas es fundamental para consolidar el futuro de la Red de Juderías.

P. ¿Qué avances se han producido para la difusión del legado sefardí?

R. Se han reforzado las líneas de trabajo vinculadas a la investigación, la divulgación histórica y la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. Hemos impulsado actividades culturales, educativas y expositivas, y se ha trabajado para que el legado sefardí sea accesible tanto a especialistas como al público general. El objetivo es que esta herencia no sea solo memoria, sino un elemento vivo de nuestras ciudades.

P. Otro de los retos era fomentar el turismo cultural e histórico. Siendo Ribadavia un destino clave en la red, ¿cree que se ha conseguido?

R. Sí, claramente. El turismo cultural está en auge y Ribadavia tiene un enorme potencial en este ámbito. Formar parte activa de la Red de Juderías refuerza nuestra proyección como destino singular, ligado a la historia sefardí, al patrimonio y a la cultura. Este año ha servido para consolidar esa imagen y para atraer a un visitante interesado en experiencias culturales de calidad.

P. ¿Qué diría que le ha aportado a Ribadavia este año en la presidencia y qué importancia tiene la red para su promoción?

R. La presidencia ha permitido situar a Ribadavia en un escaparate nacional e internacional privilegiado. La Red de Juderías es una herramienta fundamental para difundir nuestro legado histórico, reforzar nuestra identidad y generar oportunidades culturales y turísticas. Ribadavia no solo forma parte de la red, sino que es uno de sus referentes, y eso tiene un valor incalculable para la villa.

P. ¿Ha habido algún proyecto o iniciativa que le haya hecho especial ilusión impulsar durante este año?

R. Sin duda, la incorporación de nuevos municipios ha sido especialmente ilusionante, porque significa que el proyecto crece y se fortalece. También me ha resultado muy gratificante impulsar iniciativas que conectan pasado y presente, acercando la historia sefardí a la ciudadanía y demostrando que este legado sigue teniendo mucho que aportar a nuestra sociedad actual.

P. ¿Qué desafíos afronta actualmente la Red de Juderías en un contexto turístico y cultural tan cambiante? ¿Cuál debería ser la hoja de ruta?

R. El principal desafío es adaptarse a un contexto en constante transformación, donde el turismo es cada vez más exigente y la cultura debe competir por la atención del público. La hoja de ruta pasa por la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la cooperación entre municipios. Debemos seguir apostando por la calidad, por la autenticidad y por un modelo que combine rigor histórico y atractivo cultural.