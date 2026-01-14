Esperanza Aguirre alucina con este negocio de Ribadavia integrado en el proyecto Vilas Vivas

Ribadavia fue recientemente el escenario de una visita muy especial con motivo de la grabación del programa A Miña Gran Cidade, de la TVG. La exdirigente política Esperanza Aguirre recorrió la villa acompañada por la presentadora Silvia Jato, en un viaje centrado en poner en valor la historia, la identidad y la riqueza cultural sefardí de la localidad ourensana.

Durante el programa, Aguirre tuvo la oportunidad de conocer de primera mano algunos de los espacios más representativos de Ribadavia, con especial atención a su pasado judío. Expolítica y presentadora repasaron la historia de la judería de Ribadavia, una de las más importantes de Galicia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la parada en La Tahona del Camino, un establecimiento integrado en el proyecto Vilas Vivas, que apuesta por la revitalización del comercio local y artesanal. Allí, Esperanza Aguirre conoció el trabajo de Chema Dapena, artesano, quien compartió su pasión por el oficio.

En el vídeo puede verse a Aguirre descubriendo el proceso de elaboración de la repostería sefardí que se realiza en La Tahona del Camino. En las recomendaciones por el aroma y el sabor, Chema destacó el Rugelach, parecido a un mini cruasán, y el Maàmul, similar a una galleta o pequeño bollo.